Όλα τα βλέμματα στην Αλίκη Καραμανλή: Η chic εμφάνιση στο Φεστιβάλ Χίου με τον επιχειρηματία Παύλο Ευθυμίου

Η Αλίκη Καραμανλή ξεχώρισε με την κομψή εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Χίου, όπου έδωσε το «παρών» ανάμεσα σε σημαντικές προσωπικότητες.

Το «The Chios Festival», που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά, φιλοξένησε προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων από τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις, τη ναυτιλία και την πολιτική.

Η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη επέλεξε για την εμφάνισή της ένα elegant σύνολο σε μαύρες αποχρώσεις.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι, το οποίο συνδύασε με μια ιδιαίτερη σιθρού μπλούζα και ασορτί τοπ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα αξεσουάρ και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια sleek αλογοουρά.

Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της χωρίς υπερβολές.

Η Αλίκη Καραμανλή είναι ένα από τα δύο παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη. Έχει δίδυμο αδελφό, τον Αλέξανδρο, με τον οποίο μεγάλωσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια από τις πιο γνωστές, πολιτικές οικογένειες της χώρας, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι περιορισμένες, ενώ δεν έχει επιδιώξει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παράλληλα με τις σπουδές της, η Αλίκη Καραμανλή έχει ασχοληθεί με το θέατρο, δείχνοντας ιδιαίτερη αγάπη για την υποκριτική και τον χορό. Σε ηλικία 23 ετών έχει ήδη βρεθεί στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας ως ηθοποιός και χορεύτρια στην παράσταση «Κληρονόμοι».

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της το τμήμα Επικοινωνίας και Entrepreneurship Management στο Deree. Εργάστηκε για δύο χρόνια σε εταιρία WeFor στη θέση Marketing Manager, ενώ έκανε και πρακτική στη γνωστή εταιρία δημοσκοπήσεων MRB ως data analyst assistant.

govastiletto.gr – «Απολύτως ψευδής η είδηση»: Ξέσπασμα από την Αλίκη Καραμανλή για fake news γύρω από την προσωπική της ζωή