Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Οι δημόσιες ευχές για τα 5α γενέθλια των διδύμων τους

Ο Μίνως Μάτσας θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Στη φωτογραφία που ανέβασε ποζάρει αγκαλιά με τα δύο παιδιά του μπροστά από την τούρτα τους, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με ένα απολαυστικό διάλογο που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα γενέθλια… του μπαμπά τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Πρωινή συζήτηση.

– Παιδιά ξέρετε πόσο χρονών γίνεστε;

– Ναι , γινόμαστε 5

– Εγώ πόσο χρονών γίνομαι ;

– Μπαμπά εσύ γίνεσαι ένα !

Χρόνια μας πολλά λοιπόν και ας αρχίσω κι εγώ από το Ένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Minos Matsas (@minosmatsas)

Την ίδια ημέρα, η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε τη δική της ανάρτηση για τα γενέθλια των παιδιών της. Η φωτογραφία που επέλεξε είναι εξίσου τρυφερή, με την ίδια να ποζάρει αγκαλιά με τον Σαμουήλ και την Ελένη.

Στη λεζάντα της στάθηκε στις στιγμές που έχουν σημαδέψει αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά και σε όλα όσα σημαίνει για εκείνη η μητρότητα.

Η ανάρτησή της:

«Σήμερα είναι τα γενέθλια των παιδιών μου. Και μαζί με τις ευχές, έρχονται όλες εκείνες οι μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Οι χαρές, οι αγωνίες, τα γέλια, οι δυσκολίες, οι καθημερινές μάχες που δίνουμε μαζί.

Τα παιδιά σε μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι παρουσία. Είναι συνέπεια. Είναι πίστη και αφοσίωση. Να είσαι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να κρατάς το χέρι τους όταν το χρειάζονται και να ξέρεις πότε πρέπει να το αφήσεις για να προχωρήσουν μόνα τους.

Μέσα σε όλα όσα μπορεί να αλλάζουν στη ζωή, αυτό είναι για μένα το σταθερό σημείο Η οικογένειά μου. Η πρώτη μου ευθύνη, η μεγαλύτερη δύναμη και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου.

Χρόνια πολλά, αγάπες μου.

Να μεγαλώνετε γερά, φωτεινά και ευτυχισμένα. Και να ξέρετε πάντα πως, όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni 🇬🇷 (@olgakefalogianni)

govastiletto.gr – «Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου»: Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τον Δεκαπενταύγουστο