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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί πλησίον του Αγίου Θωμά στη Βοιωτία.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο. Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής ήχηση προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και τέσσερα εναέρια. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112: