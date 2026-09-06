Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε δύο ανήλικα αγόρια και μια 15χρονη έπειτα από επίθεση σε 14χρονο.

Η νεαρή φέρεται να έδωσε εντολή στους δύο συλληφθέντες, καθώς και σε δύο ακόμη άτομα που αναζητούνται να επιτεθούν στον ανήλικο. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να είναι λόγοι αντιζηλίας.

Οι τέσσερις τους χτύπησαν τον 14χρονο στα χέρια και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σημειώνεται ότι θα παραμείνει για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Πηγή: Thestival