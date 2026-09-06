Συμμορία ληστών εισέβαλε με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο στο Μπράντφορντ της Αγγλίας και τα έκανε «λαμπόγυαλο». Το περιστατικό σημειώθηκε στη 13:16 το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Pakistan Jewellers, στην οδό Duckworth Lane.

Τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από τη ληστεία είναι σοκαριστικά. Το γκρι αγροτικό κάνει όπισθεν και εισβάλει με ταχύτητα στο κατάστημα σπάζοντας τη βιτρίνα και προκαλώντας τρόμο στους πελάτες που βρίσκονταν εντός του.

Βίντεο από τη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο:

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται πελάτες, οι οποίοι αγόραζαν κοσμήματα, να αγκαλιάζονται έντρομοι και σκαρφαλώνουν πάνω από τους πάγκους για να σωθούν.

Επτά κουκουλοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα από την κορυφή ως τα νύχια, μπαίνουν στο κατάστημα, κρατώντας μαχαίρια, όπλα, τεράστιες σακούλες και ψάχνουν να βρουν τιμαλφή και χρήματα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν έκαναν πίσω, ένας εξ αυτών άρπαξε ένα ρόπαλο και επιχείρησε να κρατήσει μακριά τους ληστές.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος πηδά πάνω από τον διαλυμένο πάγκο για να καταδιώξει τη συμμορία στον δρόμο. Καθώς οι ληστές τρέπονται σε φυγή, ο ίδιος σπάει τα πίσω φώτα του οχήματος διαφυγής τους.

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Μουχάμαντ Αλί (Muhammad Ali), ο οποίος διευθύνει την επιχείρηση μαζί με τον πατέρα του, Μουχάμαντ Ιλίας (Muhammad Ilyas), δήλωσε οργισμένος και απογοητευμένος.

Πηγή: Sun