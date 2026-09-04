Μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, με λεία που φτάνει τις 43.000 ευρώ, συγκλονίζει το Αγρίνιο. Ο δράστης κάλεσε στο τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα και, παριστάνοντας τον αστυνομικό, επιστράτευσε το πρόσχημα της δήθεν προστασίας των περιουσιακών της στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι η ίδια βρισκόταν στο στόχαστρο εγκληματικής οργάνωσης και διέτρεχε άμεσο κίνδυνο ληστείας.

Για να «διασφαλίσει» τις οικονομίες της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει, όπως και έγινε, με τη γυναίκα να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του, μέχρι να συνειδητοποιήσει την απάτη.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.