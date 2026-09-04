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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά στο Ξηρόμερο:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026