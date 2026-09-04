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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά στο Ξηρόμερο: