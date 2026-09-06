Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν άνδρα στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 37χρονος εισήλθε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Εκεί χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 22 ετών.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: Thestival