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Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν άνδρα στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο 37χρονος εισήλθε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Εκεί χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 22 ετών.
Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Πηγή: Thestival