Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο πρωθυπουργός για εκείνον στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού:

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ’ την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

Μητσοτάκης για Σαμαρά στη ΔΕΘ: «Κανένα περιθώριο συνεννόησης»

Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε. Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».