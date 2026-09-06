Το σημερινό GP στην Ιταλία, εξελίσσεται σε τραγωδία για τις δύο Ferrari με τους χιλιάδες Tifosi να μην πιστεύουν στα μάτια τους. Αρχικά ήρθε η ενδοοικογενειακή μάχη (και επαφή) μεταξύ των Leclerc και Hamilton στην πρώτη στροφή κατά την εκκίνηση, με τον Μονεγάσκο να καταφέρνει να παραμείνει τρίτος και τον Βρετανό να πέφτει στην 10η θέση.

Στον δεύτερο γύρο όμως, ήρθε η καταστροφή για τον Leclerc. Στην στροφή 11, ο Μονεγάσκος θα χάσει τη γραμμή και τον έλεγχο του μονοθεσίου με πολλά χιλιόμετρα, και θα πέσει με το πλάι πάνω στα προστατευτικά ελαστικά.

Huge impact for Charles 🎥 A reminder that he’s out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026



Ο ίδιος σηκώθηκε και περπάτησε εκτός πίστας, όμως δείχνει ζαλισμένος, με το ιατρικό προσωπικό να είναι δίπλα του.

Ο αγώνας διακόπηκε ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο της Ferrari, και σε λίγα λεπτά θα υπάρξει νέα εκκίνηση από στάση.