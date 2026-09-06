Τραγικό επίλογο είχε καβγάς εντός νυχτερινού κέντρου, με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του. Ο νεαρός έχασε τη μάχη με τη ζωή έπειτα από μία εβδομάδα νοσηλείας στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά τον ξυλοδαρμό του από έναν νεαρό, τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου στα Γιαννιτσά.

Το χρονικό του έντονου καβγά

Όλα ξεκίνησαν από ένα φραστικό επεισόδιο, ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα, και ένας 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα το θύμα στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος που τον γρονθοκόπησε συνελήφθη από τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό club στα Γιαννιτσά και αφορμή στάθηκε η επικοινωνία του δράστη και της κοπέλας του θύματος. Στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν εκτός του μαγαζιού και ακολούθησε ο άγριος ξυλοδαρμός.

Η είδηση της τραγικής κατάληξης προκαλεί βαθιά θλίψη στην κοινωνία των Γιαννιτσών και της Πέλλας, που παρακολουθούσε όλες αυτές τις ημέρες με αγωνία, τη μάχη του νεαρού για να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: Pella News