Καβγάς εντός νυχτερινού κέντρου έφυγε εκτός ελέγχου στα Γιαννιτσά, τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Αυγούστου.

Όλα ξεκίνησαν από ένα φραστικό επεισόδιο, ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα, και ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος που τον γρονθοκόπησε συνελήφθη από τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό club της περιοχής και αφορμή στάθηκε η επικοινωνία του δράστη και της κοπέλας του θύματος. Στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν εκτός του μαγαζιού και ακολούθησε ο άγριος ξυλοδαρμός.

Πηγή: Thestival