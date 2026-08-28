Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και τη διεθνή διπλωματία, η Βενεζουέλα προετοιμάζει την αποχώρησή της από τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες διεθνών ενημερωτικών οργανισμών.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για τη χώρα με τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, η οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος του καρτέλ το 1960.

Προς στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Πίσω από την απόφαση για την έξοδο από τον ΟΠΕΚ βρίσκεται μια κυοφορούμενη «συμφωνία-μαμούθ» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απαγωγή του επί μακρόν ηγέτη τη χώρας, Νικολά Μαδούρο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ανάληψη από τις ΗΠΑ του ελέγχου των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας, όπως γράφει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αναλυτές της αγοράς, το Καράκας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η πιθανή συμφωνία στοχεύει:

Στη χαλάρωση ή πλήρη άρση των αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας (PDVSA).

Στην είσοδο αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας για την αποκατάσταση των υποδομών εξόρυξης.

Στην αύξηση της παραγωγής και των απευθείας εξαγωγών πετρελαίου προς την αμερικανική αγορά, χωρίς τους περιορισμούς στις ποσοστώσεις που επιβάλλει ο ΟΠΕΚ.

Νέα ισορροπία στην παγκόσμια αγορά

Η αποδέσμευση της Βενεζουέλας από τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ και η επανασύνδεσή της με τις ΗΠΑ ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τους συσχετισμούς στην παγκόσμια σκακιέρα του πετρελαίου.

Αν η συμφωνία τελεσφορήσει, η αύξηση της προσφοράς αργού στην αγορά αναμένεται να ασκήσει πτωτικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ παράλληλα αποδυναμώνει την επιρροή του ΟΠΕΚ+ (και ιδιαίτερα της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας) στον έλεγχο των παγκόσμιων τιμών.