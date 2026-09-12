Ο 78χρονος Geoffrey Hinton, βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής το 2024 και εκ των κορυφαίων θεμελιωτών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), απευθύνει μια δραματική προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε αποκαλυπτική του συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Repubblica, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, παραλληλίζοντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις με το δυστοπικό σύμπαν της ταινίας «Terminator».

Ο Βρετανός επιστήμονας, ο οποίος εγκατέλειψε τον τεχνολογικό κολοσσό της Google πριν από τρία χρόνια προκειμένου να μιλήσει ελεύθερα για τους κινδύνους της τεχνολογίας που ο ίδιος βοήθησε να αναπτυχθεί, θεωρεί απόλυτα υπαρκτό το ενδεχόμενο αφανισμού της ανθρωπότητας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η πιθανότητα του 10% να εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος δεν μου φαίνεται παράλογη», εξηγώντας πως η ανθρωπότητα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με μια οντότητα δυνητικά εξυπνότερη από την ίδια.

Ο Hinton διαψεύδει κατηγορηματικά όσους πιστεύουν ότι η AI στερείται βούλησης: «Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά τα συστήματα δεν έχουν δικές τους προθέσεις, αλλά είναι προφανές ότι έχουν». Εξηγεί πως μια μηχανή κατανοεί ότι για να ολοκληρώσει έναν στόχο που της έχει ανατεθεί, πρέπει πρωτίστως να παραμείνει ενεργή, αναπτύσσοντας έτσι από μόνη της ένα ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Η αδυναμία των κολοσσών της τεχνολογίας

Σύμφωνα με τον νομπελίστα, η μετάβαση σε μια ανεξέλεγκτη υπερνοημοσύνη (superintelligence) μπορεί να συμβεί μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία.

Αρχικά, οι έξυπνες μηχανές θα χρειάζονται τους ανθρώπους για τη συντήρηση βασικών υποδομών, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα. Σταδιακά, ωστόσο, θα αναπτύξουν εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα ικανά να μας αντικαταστήσουν πλήρως σε αυτές τις ζωτικές εργασίες.

Όταν επέλθει η πλήρης αυτονομία, οι άνθρωποι ενδέχεται να θεωρηθούν απλώς περιττοί.

Παράλληλα, εκφράζει την απόλυτη δυσπιστία του προς τους ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg και ο Sam Altman. Τονίζει με έμφαση πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είναι τα κατάλληλα για να βρεθούν στο τιμόνι, σε μια εποχή που απαιτείται επιβράδυνση και προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων.

Οικονομικές επιπτώσεις και Δημοκρατία σε κίνδυνο

Ο Geoffrey Hinton δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις άμεσες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της αλόγιστης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Υιοθετώντας παλαιότερη άποψη του Bill Gates, υπογραμμίζει πως η αντικατάσταση των εργαζομένων από μηχανές θα στερήσει κρίσιμα φορολογικά έσοδα. Αν δεν βρεθεί τρόπος φορολόγησης των ίδιων των συστημάτων, προειδοποιεί πως οι κυβερνήσεις θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία.

Προειδοποιεί επίσης για την τεράστια συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια δισεκατομμυριούχων. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον Elon Musk, σημειώνει πως μέσω του ακραίου πλούτου και των όλο και πιο εξελιγμένων fake news, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ίδια η λειτουργία της δημοκρατίας.

Παρά τη γενικότερη απαισιοδοξία του, ο κορυφαίος φυσικός αναγνωρίζει τις τεράστιες δυνατότητες της AI στην ιατρική, την παραγωγικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Καταλήγει, ωστόσο, στο συμπέρασμα πως προκειμένου να απολαύσουμε αυτά τα οφέλη, η μόνη ρεαλιστική και ασφαλής λύση αυτή τη στιγμή είναι μία: «Να σταματήσουμε».