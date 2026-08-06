Τη φυσική ικανότητα των γλάρων και άλλων καταδυτικών πτηνών να βουτούν στο νερό για να κυνηγήσουν τη λεία τους και να αναπηδούν αμέσως πίσω στον αέρα αξιοποίησαν επιστήμονες, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό υβριδικό ρομπότ.

Μηχανικοί από το MIT των ΗΠΑ και το EPFL στη Λωζάνη της Ελβετίας σχεδίασαν μια συσκευή που κολυμπά κάτω από την επιφάνεια και στη συνέχεια εξέρχεται από το νερό για να συνεχίσει την πτήση της, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τη μηχανική των πουλιών.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ FAAV

Το ρομπότ, με την ονομασία FAAV, ζυγίζει λιγότερο από 300 γραμμάρια και αποτελείται από ένα κεντρικό σώμα, δύο εύκαμπτα φτερά και μια ουρά. Στόχος των δημιουργών του είναι να μελετήσουν τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στα πτηνά να προσαρμόζουν την κίνησή τους εναλλάξ στα δύο διαφορετικά στοιχεία της φύσης.

Έπειτα από δοκιμές σε δεξαμενές και λίμνες, οι ερευνητές εντόπισαν την κατάλληλη αναλογία μεγέθους φτερών, συχνότητας χτυπημάτων και γωνίας ουράς. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στο FAAV να πραγματοποιεί ομαλή μετάβαση από την κολύμβηση στην έξοδο από το νερό και, τελικά, στην πτήση.

Εφαρμογές στην ωκεανογραφία και τη θαλάσσια έρευνα

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό Science. Εκτός από την κατανόηση της βιομηχανικής των πτηνών, ο σχεδιασμός αυτός ανοίγει τον δρόμο για μια νέα κατηγορία αμφίβιων drones.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο μέλλον τέτοιου τύπου φτερωτά ρομπότ θα αξιοποιηθούν στην ωκεανογραφία, καθώς θα μπορούν να πετούν προς απομονωμένες ή δυσπρόσιτες υδάτινες περιοχές για τη συλλογή δειγμάτων και δεδομένων.