Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία και εξαπλώθηκε ως τα Μέγαρα. Πρόκειται για τον Σάββα Ζαφειρόπουλο, ο οποίος κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο, που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η Πυροσβεστική προχώρησε σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά στη Βοιωτία, η οποία εξαπλώθηκε και μαίνεται σε πολλά μέτωπα, εδώ και τέσσερις ημέρες. Συνελήφθησαν, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του αιολικού πάρκου, και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από τις ανεμογεννήτριες, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Ποιος είναι ο Σάββας Ζαφειράτος

Ο Σάββας Ζαφειράτος είναι ιδιοκτήτης εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των οποίων είναι η «Αιολική Σπιθάρη Α.Ε και η «Σάββας Ζαφειράτος & ΣΙΑ».

Η Αιολική Σπιθάρη Α.Ε. είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται αιολικά πάρκα, συνδέεται με τον όμιλο InterPhoton και δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές όπως ο Κιθαιρώνας στα όρια Βοιωτίας και Δυτικής Αττικής. Οι ανεμογεννήτριες στη κορυφή Καλαμάκι στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ανήκουν στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Από την άλλη, η εταιρεία «Σάββας Ζαφειράτος & Σια» δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Διαθέτει ενεργειακές εγκαταστάσεις και έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Το 2021 είχε αιτηθεί να δημιουργήσει πλωτά με φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη, οι κάτοικοι, όμως ξεσηκώθηκαν και δεν προχώρησε το έργο, κάτι που δεν έγινε στη Βοιωτία με τα γνωστά αποτελέσματα…

Οι φλόγες άφησαν το βουνό «γυμνό» από πράσινο, κάηκαν σπίτια σε οικισμούς, άφησαν πίσω τους πολίτες χωρίς στέγη και νεκρά ζώα.

Η αυτοψία της «Ζούγκλας» από τις ανεμογεννήτριες που ξεκίνησε η φωτιά

Η «Ζούγκλα» πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά προκλήθηκε από δίκτυο ηλεκτροδότησης που ανήκει σε ιδιώτη και παρέχει ρεύμα σε ανεμογεννήτριες.

Ουσιαστικά, σπινθήρες από τις ανεμογεννήτριες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της φωτιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία ως την Αττική.

Στο πρώτο βίντεο της «Ζούγκλας» καταγράφονται οι ανεμογεννήτριες που προκάλεσαν τη φωτιά στον οικισμό Καλαμάκι, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτές.

Από αυτές τις ανεμογεννήτριες ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά:

Σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, πριν από έναν μήνα είχε ξεσπάσει μια ακόμη πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει συνολικά 60 στρέμματα.

Στο δεύτερο βίντεο της «Ζούγκλας» φαίνεται πως η πυρκαγιά περικύκλωσε τον οικισμό Καλαμάκι και έφτασε ως τον Άγιο Βασίλειο. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται μέσα σε μια «χαράδρα» κάτω από τις ανεμογεννήτριες και έγιναν στάχτη στο πέρασμα της φωτιάς.

Βίντεο από την καμένη έκταση κάτω από τις ανεμογεννήτριες:

Στο τελευταίο βίντεο της «Ζούγκλας» καταγράφεται ότι οι φλόγες «καβάλησαν» το βουνό και έφτασαν ως το Πόρτο Γερμενό και τους οικισμούς του, αφήνοντας οικογένειες στο δρόμο και ένα τοπίο «γυμνό» από πράσινο.

Εκκενώθηκε αμέσως ο Άγιος Βασίλειος, όταν ξέσπασε η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά :