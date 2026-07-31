Μια ιδιαίτερα λαμπερή κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες πάνω στο πολυτελές γιοτ Persefoni, με αφορμή την επέτειο γάμου γνωστού Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Η εντυπωσιακή θαλαμηγός προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, με τη βραδιά να ξεχωρίζει για τη μουσική, τη φιλοξενία και τις υψηλές παρουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια Στέλλα Καλλή. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που ξεχώρισαν ήταν ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και η Καλομοίρα, ενώ το «παρών» έδωσαν και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και καλλιτεχνικό χώρο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε τα βλέμματα τόσο από ξένους επισκέπτες όσο και από κατοίκους της περιοχής, με πολλούς να καταγράφουν στιγμές της βραδιάς σε βίντεο και φωτογραφίες. Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόβαλαν το ελληνικό καλοκαίρι, τη φιλοξενία και την απαράμιλλη ομορφιά των ελληνικών νησιών.

Αναφερόμενος στη σημασία τέτοιων γεγονότων, ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), δήλωσε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτελούν σημαντική προβολή για τη χώρα μας και ειδικότερα για τους νησιωτικούς προορισμούς. Όπως τόνισε, συμβάλλουν στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, διαφημίζουν διεθνώς την Ελλάδα, ενισχύουν την τοπική οικονομία και αφήνουν σημαντικά έσοδα στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι εικόνες που ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο αναδεικνύουν την ελληνική φιλοξενία, τη διασκέδαση, τη ναυτική παράδοση και τη μοναδική ομορφιά των νησιών μας, στοιχεία που αποτελούν πολύτιμη διαφήμιση για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Ποιος είναι ο Έρικ Βασιλάτος και η σχέση του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πίσω από την αίγλη των υψηλών προσκεκλημένων και τις διασυνδέσεις με την αμερικανική ελίτ βρίσκεται ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος. Το όνομά του βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφτασε στην Αθήνα με το ιδιωτικό του lear jet, επιβεβαιώνοντας τη στενή φιλική σχέση που τους συνδέει.

Ο Έρικ Βασιλάτος έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής της Vivid Seats, μίας από τις κορυφαίες πλατφόρμες μεταπώλησης εισιτηρίων στον κόσμο. Μαζί με τον Jerry Bednyak ίδρυσε την εταιρεία το 2001 στο Σικάγο, μετατρέποντάς τη μέσα σε μία δεκαετία σε κολοσσό με έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κλάδο στη Βόρεια Αμερική. Η εξαγορά της Vivid Seats από την επενδυτική εταιρεία GTCR απέφερε στον Βασιλάτο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. στη συνέχεια ίδρυσε τη SkyBox Capital, επενδυτική εταιρεία με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στους ομογενειακούς κύκλους μέσω του ιδρύματος «Demetra and Eric Vassilatos Foundation».

Οι δεσμοί του με την Ελλάδα είναι ισχυροί: είναι στενός φίλος και κουμπάρος του Κωνσταντίνου Αργυρού, τον οποίο έχει βοηθήσει στην οργάνωση συναυλιών στο εξωτερικό, ενώ ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει βαφτίσει το παιδί του Βασιλάτου στην Κεφαλονιά.

Το mega yacht «Persefoni» και το πολυσυζητημένο παρελθόν

Η εντυπωσιακή θαλαμηγός Persefoni αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυτελή σκάφη που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες, φιλοξενώντας κατά καιρούς προσωπικότητες διεθνούς κύρους. Με τη μοναδική της αισθητική και τις ανέσεις που προσφέρει, συνεχίζει να φιλοξενεί προσωπικότητες διεθνούς κύρους και να αποτελεί ορμητήριο για κοσμικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Ωστόσο, το όνομα του συγκεκριμένου σκάφους είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα και τις Αρχές το καλοκαίρι του 2024. Τότε, η θαλαμηγός είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, όταν υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες ότι από το κατάστρωμά της εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, τα οποία προκάλεσαν καταστροφική πυρκαγιά στο μοναδικό πευκοδάσος της Ύδρας. Το σκάφος, το οποίο εκείνη την περίοδο είχε ναυλωθεί από υπηκόους του Καζακστάν, είχε καταπλεύσει στη μαρίνα της Βουλιαγμένης όπου και δεσμεύτηκε προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες καταθέσεις από τους επιβαίνοντες και το πλήρωμα.

Παρά τις περιπέτειες του παρελθόντος, η θαλαμηγός συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και τις λαμπερές συναντήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.