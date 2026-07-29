Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στις 13:15 στην Πάρο, σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων, και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων. Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια). Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.