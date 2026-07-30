Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η σημερινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί σπίτια. Επίσης απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα μέσω θαλάσσης, με σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά.

Εντολή εκκένωσης για την Αγία Παρασκευή

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης για τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκαλιανό και Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πρόκειται για ακόμη ένα μήνυμα του 112 που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη δυναμική λόγω των ισχυρών ανέμων. Είχαν προηγηθεί μηνύματα για τις περιοχές Ακούμια, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη, Ορνέ και Λίγκρες, με τις αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές προληπτικές εκκενώσεις για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι ελπίδες στρέφονται στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να συνδράμουν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.

Νεκροί δύο πυροσβέστες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχιακό υπάλληλο και ακόμη έναν μόνιμο, οι οποίοι φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα νεκροί είναι ένας 25χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και ένας 58χρονος πυροσβέστης που ήταν συμβασιούχος.

Οι δύο πυροσβέστες φέρεται να ανήκαν στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής Αμαρίου.

Συνάδελφοί τους τους βρήκαν λίγη ώρα αργότερα έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

Tο όχημα που έγινε παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες

Το CRETA24 δημοσίευσε φωτογραφία με το αυτοκίνητο που έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, να βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, σχεδόν κατεστραμμένο:

Τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ο οποίος ανέφερε ότι τους κύκλωσε η φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

To αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οι πυροσβέστες:

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε αύριο με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την προληπτική εκκένωση περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα Ακούμια και τα Σαχτούρια, στη συνέχεια εκκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ενώ αργότερα νέο μήνυμα εστάλη και για τον οικισμό Ορνέ, με κατεύθυνση προς το Χορδάκι Αμαρίου.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή, χωρίς να δημιουργηθεί πανικός. Οι τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου, έπειτα από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού ενεργοποίησε, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά στις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, με στόχο την άμεση εξεύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών πυρόπληκτοι τουρίστες και κάτοικοι από Αγία Γαλήνη και Άγιο Βασίλειο

Μέτρα προστασίας και ασφάλειας των πυρόπληκτων και των τουριστών από την περιοχή Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου αλλά και Αγίας Γαλήνης που πλήττονται από το πύρινο μέτωπο λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση Δήμου Φαιστού μετά από συνεννόηση με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά.

Όσοι εγκαταλείπουν σπίτια και τουριστικά καταλύματα μπορούν να φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου. Σε συνεργασία με ΟΤΑ, Περιφέρεια και Πολιτική Προστασία γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις για εξασφάλιση στρωμάτων και απαραίτητων ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που καταφθάνουν για να βρίσκονται σε ασφαλείς χώρους. Εθελοντές του ΕΕΣ, αστυνομικοί και υπάλληλοι του Δήμου εξυπηρετούν και ενημερώνουν για τα σχετικά και απαραίτητα όσους φιλοξενούνται. Εκατοντάδες τουρίστες κυρίως από την Αγία Γαλήνη βρίσκονται στις Μοίρες μετά και τις οδηγίες από την πολιτική προστασία. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προγραμματισμός, για να ανοίξουν σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, σχολικές μονάδες για φιλοξενία πληγέντων.

Στο μεταξύ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή, όπως αναφέρεται, διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον σύνδεσμο https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τονίζει ότι «η σημερινή ημέρα βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή με θάρρος, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Απεγκλωβισμός 31 ατόμων μέσω θαλάσσης

Παράλληλα σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος έχει πραγματοποιηθεί συνολικά ο απεγκλωβισμός 29 ατόμων από περιπολικά σκάφη και ναυαγοσωστικά του Λιμενικού Σώματος καθώς και με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Επίσης, απεγκλωβίστηκαν ακόμα δύο άτομα από τη Μικρή Τριόπετρα και έτσι συνολικά απεγκλωβίστηκαν συνολικά 31 άτομα. Όλα τα άτομα μεταφέροντα στον Κόκκινο Πύργο και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο μεταξύ, στην Κρύα Βρύση λειτουργεί σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες, παρέχοντας υγειονομική υποστήριξη σε πολίτες και στις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελπίδες να στρέφονται στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να απογειωθούν και να επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρια μέσα.

Η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου.

Το απόγευμα στις 5, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 58χρονου στο Γερακάρι Αμαρίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.