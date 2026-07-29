Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο Πυροσβεστικό Σώμα και την τοπική κοινωνία της Λακωνίας η είδηση του αδόκητου χαμού του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο θάνατος του 30χρονου αξιωματικού οφείλεται σε παθολογικά αίτια και δεν συνδέεται με τη μάχη της κατάσβεσης στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην περιοχή του Αγερανού, στον Δήμο Ανατολικής Μάνης (Γυθείου). Ωστόσο, ο ανθυποπυραγός βρισκόταν κανονικά εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Ο 26χρονος αξιωματικός εισήχθη το 2017 στη Σχολή Πυροσβεστών και ακολούθως έδωσε εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, υπηρέτησε επί δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2026 είχε αναλάβει καθήκοντα στο Γύθειο

Σε εξέλιξη η φωτιά στον Αγερανό

Την ίδια ώρα, η επιχειρησιακή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο μέτωπο του Αγερανού παραμένει αυξημένη.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τρία πεζοπόρα τμήματα.