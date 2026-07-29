Μόλις δύο με τρία άτομα ήταν αυτά που πρωταγωνίστησαν στις υποτιθέμενες «έντονες διαμαρτυρίες» εναντίον του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όταν αυτός βρέθηκε στο νησί της Λήμνου, κάνοντας μία βόλτα στα καφενεία της Μύρινας, αμέσως μετά τα εγκαίνια των ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών).

Ο περισσότερος κόσμος χαιρέτισε τον υπουργό Υγείας, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζητούσαν να βγάλουν σέλφι μαζί του.

Σε κάποια στιγμή υπήρξαν και δύο με τρεις πολίτες που αντέδρασαν, αρνούμενοι επιδεικτικά την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στα καφενεία της πόλης.

Για το γεγονός αυτό, μάλιστα, η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, ζήτησε συγγνώμη από τον υπουργό για την αήθη επίθεση στο πρόσωπό του και εκθείασε το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έμεινε ψύχραιμος, αντιμετωπίζοντας με το χαμόγελο το περιστατικό.

Ακολουθεί το αρχικό βίντεο με το μεμονωμένο περιστατικό που δημοσίευσε το limnoslive:

Η απάντηση Γεωργιάδη: Οι αναρτήσεις του υπουργού Υγείας και το βίντεο με τους κατοίκους να τον χαιρετούν

Σε διαδοχικές αναρτήσεις προέβη ο υπουργός Υγείας, με αφορμή το περιστατικό, ενώ δημοσίευσε και βίντεο με πολίτες να τον χαιρετούν.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) έγραψε στο X:

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας.

Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον κόσμο. Όπως θα δείτε στο βίντεο η υποδοχή που μου έκαναν οι απλοί άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετική. Όλοι ευγενέστατοι και φιλικοί. Μέσα σε όλους όσους μου μίλαγαν φιλικά βρέθηκαν δύο (2) αγενέστατοι, που μου μίλησαν υβριστικά. Εγώ δεν τους προσπέρασα, προσπάθησα να τους μιλήσω να δω τί ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν παρά να υβρίσουν όχι μόνον εμένα αλλά και όλους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ως εδώ καλά, Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του ακόμη και με αγένεια. Ομως να που μερικά sites, προφανώς από την αγάπη τους για αντιπολίτευση, από όλους όσους όλη την ημέρα με χαιρετούσαν διαρκώς φιλικά, βγαίνουμε φωτογραφίες, μου λένε την γνώμη τους κλπ απομόνωσαν αυτούς τους δύο με τίτλους όπως: «έδιωξαν τον Άδωνι από καφέ στην Λήμνο κλπ». Σημειώστε ότι στο καφέ αυτό κάθισα και ήπια τον καφέ μου για άλλη μισή ώρα μετά από την συνάντησή μου με αυτούς τους δύο αγενεστάτους.

Ο λόγος που το γράφω αυτό και ανεβάζω όλη την σκηνή, για να δείτε με τα μάτια σας ότι πλην αυτών των δύο, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φιλικότατος, είναι διότι πρέπει να αντισταθούμε στην «ηρωοποίηση» της αγένειας. Θυμάστε κάποτε που ένας νέος σε μία παρέλαση είχε μουντζώσει τους επισήμους και όλοι οι αριστεροί εδώ μέσα ήρωα τον ανέβαζαν, ήρωα τον κατέβαζαν; Αντί να πουν στο παιδί αυτό πόσο λάθος ήταν αυτό που είχε κάνει, τον παρουσιάζαν περίπου σαν τον Κολοκοτρώνη. Έτσι και εδώ τώρα από ένα ολόκληρο νησί ευγενεστάτων ανθρώπων, προβάλουν ως κανονικότητα την αγένεια και τις ύβρεις. Ούτε η Λήμνος χαρακτηρίζεται από αυτούς τους δύο, ούτε η Ελλάδα πρέπει να γίνει έτσι. Επίσης πρέπει να αντισταθούμε και στην παραπληροφόρηση, η εικόνα ότι αποδοκιμάστηκα, είναι απολύτως ψευδής και εγώ μπορεί να έτυχε να έχω τα πλάνα από ολόκληρη την σκηνή, αλλά αν δεν τα είχα θα εξακολουθούσαν να διαδίδουν ψέματα.

Υγ. Ευχαριστώ θερμά την κα Δήμαρχο που με συνάντησε αμέσως μετά και μου ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά τους και ότι αυτοί δεν χαρακτηρίζουν όλο το νησί της Λήμνου. Στην αγένεια θα απαντούμε πάντα με ευγένεια και στις ύβρεις με επιχειρήματα. Αυτοί οι δύο, αφού δεν έμαθαν τρόπους ακόμη σε αυτήν την ηλικία είναι χαμένες περιπτώσεις ούτως ή άλλως, ας μην τους δώσουμε μεγαλύτερη αξία από όση τους πρέπει».

Επίσης ανέβασε και σχετικό βίντεο, στο πλαίσιο της επαφής του με πολίτες, δίνοντας έτσι τη δική του απάντηση:

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας».

Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον… pic.twitter.com/Zow0xTvMxY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

Επίσης ο υπουργός, σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Χ, είχε γράψει:

«Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση…φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμμία 15αριά άντε 20 άτομα. Τα καταστήματα όλα κανονικά ανοικτά……αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τί τις ανακοινώνουν; Επί της ουσίας νέα υπέροχα ΤΕΠ και για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που αξίζουν οι συμπολίτες μας».

Ακολουθεί το βίντεο που συνόδευσε την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας:

Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

Ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα εγκαίνια των ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών), ανεβάζοντας σχετική ανάρτηση: