Σε κατάσταση ασφυξίας και υγειονομικού συναγερμού βρέθηκε για άλλη μια φορά το Νοσοκομείο «Αττικόν», με τους διαδρόμους του, κατά τη διάρκεια της εφημερίας, να μετατρέπονται σε… θαλάμους.

Φωτογραφικό υλικό που έστειλαν στη«Ζούγκλα» αναγνώστες αποκαλύπτει τις συνθήκες νοσηλείας σε μια νύχτα εφημερίας τουθ νοσοκομείου. Μιλώντας στη «Ζούγκλα», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προειδοποιεί για τον άμεσο κίνδυνο διασποράς νοσοκομειακών λοιμώξεων και αναδεικνύει τις βαθύτερες παθογένειες του ΕΣΥ, από την κατάρρευση των περιφερειακών δομών έως τους χαμηλούς μισθούς των γιατρών.

Οι εικόνες στους διαδρόμους μετά την εφημερία

Το φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» αποτυπώνει την πραγματικότητα, και τη μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες περίθαλψης των ασθενών. Τα ράντζα, όπως είναι φυσικό βρίσκονται στους διαδρόμους. Και παραδίπλα καρότσια καθαριότητας, κάδοι απορριμμάτων και υλικά νοσηλείας.

Μ. Γιαννάκος στη «Ζούγκλα»: «100 ράντζα σε κάθε εφημερία – Υπαρκτός ο κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων»

Σε επικοινωνία με τη «Ζούγκλα», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

«Το “Αττικόν” είναι ένα νοσοκομείο με τεράστια επισκεψιμότητα. Μετά από κάθε εφημερία αναπτύσσονται σταθερά περίπου 100 ράντζα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα παθολογικά περιστατικά είναι πάρα πολύ αυξημένα. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτός ο συνωστισμός στους διαδρόμους μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει εστία διασποράς μικροβίων και νοσοκομειακών λοιμώξεων», υπογράμμισε ο κ. Γιαννάκος.

Επίσης, σημείωσε πωε πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακές δομές Υγείας, ώστε οι ασθενείς να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στις περιοχές που διαμένουν και όχι να έρχονται στην Αθήνα. Αυτό, είπε, θα γίνει με έναν τρόπο: Με περισσότερα κονδύλια για την περιφερειακή Υγεία. «Η απουσία ενός ισχυρού δικτύου Κέντρων Υγείας αναγκάζει τους πολίτες να καταφεύγουν στα εξωτερικά ιατρεία των μεγάλων νοσοκομείων, επιβαρύνοντας δραματικά τις εφημερίες».

Όσον αφορά τις προσπάθειες κάλυψης των κενών θέσεων, και τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας, εξήγησε γιατί δεν βρίσκουν αντα πόκριση: Το υπουργεί Υγείας εκδίδει συνεχώς προκηρύξεις για την πρόσληψη γιατρών, όμως αυτές δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Οι γιατροί δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον, καθώς οι μισθοί στο ΕΣΥ παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό. Για να ανακοπεί αυτή η εικόνα, η Πρωτοβάθμια Υγεία χρειάζεται αύξηση του προϋπολογισμού και ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα στους υγειονομικούς», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.