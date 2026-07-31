Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ένα 4χρονο κοριτσάκι στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης περιγράφει ο Χάρης Βορεάδης, όταν ένα άγριο ζώο επιτέθηκε απρόσμενα στο παιδί την ώρα που εκείνο έπαιζε.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ σε πάρκο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, μπροστά από τοπική ταβέρνα όπου βρισκόταν η οικογένεια, παρέα με τον Χάρη Βορεάδη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά ανάμεσα στα παιδιά, άρπαξε τη μικρή από την πλάτη και το λαιμό και την έσυρε για λίγα μέτρα: «Ξαφνικά, εκεί που έπαιζαν τα παιδιά, πετάχτηκε ένα ζώο, άρπαξε το παιδί από την πλάτη και τον λαιμό και το τράβηξε για λίγα μέτρα», λέει, περιγράφοντας τη σκηνή.

Η άμεση και πανικόβλητη αντίδραση των γονέων και των παρευρισκόμενων έτρεψε το ζώο σε φυγή, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο ίδιος εξηγεί ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει κάποιος με σαφήνεια τι ζώο ήταν, αν επρόκειτο για τσακάλι ή λύκο.

Οι αρμόδιες αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η «Καλλιστώ» και το Δασαρχείο, έχουν ήδη ενημερωθεί για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα των τραυμάτων και στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, η μικρή έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε ασφαλής στο σπίτι της με τους γονείς της.