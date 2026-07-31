Υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να βρουν πελάτες και υπάρχουν και εταιρείες όπως η Ferrari, που προσπαθούν να βρουν… χρόνο για να κατασκευάσουν όλα τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη πουλήσει. Η ιταλική φίρμα ανακοίνωσε πως το βιβλίο παραγγελιών της είναι πλέον γεμάτο μέχρι το τέλος του 2027, γεγονός που σημαίνει πως όποιος πελάτης προχωρήσει σήμερα σε νέα παραγγελία θα παραλάβει το αυτοκίνητό του το νωρίτερο μέσα στο 2028.

Η ζήτηση παραμένει εκρηκτική

Παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες που επικρατούν διεθνώς, η Ferrari συνεχίζει να απολαμβάνει τεράστια ζήτηση για τα μοντέλα της. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Benedetto Vigna, η εικόνα των παραγγελιών παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με το πρόγραμμα παραγωγής να είναι πλήρως καλυμμένο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το εντυπωσιακό είναι πως αυτό συμβαίνει ενώ η Ferrari διατηρεί σκόπιμα περιορισμένους όγκους παραγωγής, ακολουθώντας τη διαχρονική στρατηγική της αποκλειστικότητας. Η εταιρεία προτιμά να παραδώσει λιγότερα αυτοκίνητα παρά να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή και να χάσει το στοιχείο της σπανιότητας που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Από την Purosangue μέχρι την F80

Στην ισχυρή εμπορική πορεία της Ferrari συμβάλλουν αρκετά νέα μοντέλα, με την Purosangue να συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για μοντέλα όπως οι 12Cilindri, 296 Speciale και η κορυφαία F80. Ιδιαίτερα η F80, αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της εταιρείας, με την παραγωγή της να είναι ήδη προγραμματισμένη για τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη και το πρώτο ηλεκτρικό της πάει καλά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Ferrari, της Luce. Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της όταν αποκαλύφθηκε, η εταιρεία δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των πελατών, με τον στόχο πωλήσεων για το 2026 να έχει ήδη επιτευχθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από παραδοσιακούς πελάτες της Ferrari όσο και από νέους αγοραστές που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.

Η συνταγή που συνεχίζει να δουλεύει

Το γεγονός ότι η Ferrari έχει ήδη εξασφαλίσει την παραγωγή της μέχρι και το 20»27 αποδεικνύει πως η στρατηγική της παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματική. Περιορισμένη παραγωγή, υψηλή εξατομίκευση, μεγάλη κερδοφορία και πελάτες που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν χρόνια για να αποκτήσουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.