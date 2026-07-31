του Νεκτάριου Διατσίδη

Από την παρουσίασή της, η σειρά Forza της Honda έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium scooter, συνδυάζοντας την άνεση και την πρακτικότητα ενός Grand Touring μοντέλου με τη δυναμική συμπεριφορά και τις επιδόσεις μιας μοτοσυκλέτας.

Η επιτυχία της βασίζεται στον συνδυασμό πολυτέλειας, τεχνολογίας και καθημερινής χρηστικότητας. Άνετη θέση οδήγησης για δύο άτομα, υψηλή ποιότητα κατασκευής, προηγμένα συστήματα και κομψή σχεδίαση δημιουργούν ένα σκούτερ που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Το 2021 η οικογένεια Forza απέκτησε το κορυφαίο μέλος της, το Forza 750. Με τον ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα, το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT και τον πλούσιο εξοπλισμό του, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό επιδόσεων, άνεσης και πρακτικότητας.

Για το 2025 το Forza 750 αναβαθμίστηκε με νέα σχεδίαση, περισσότερη τεχνολογία και χρήση πιο βιώσιμων υλικών στην κατασκευή του. Για το μοντέλο 2027 η Honda συνεχίζει την εξέλιξη του κορυφαίου σκούτερ της με δύο νέες χρωματικές επιλογές, διατηρώντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα του στην καθημερινή μετακίνηση και στα ταξίδια.

Το Honda Forza 750 συνδυάζει την κομψή εμφάνιση ενός μεγάλου σκούτερ GT με την οδηγική αίσθηση μιας μοτοσυκλέτας. Το δυναμικό αμάξωμα προσφέρει υψηλή προστασία από τον αέρα, άνεση για αναβάτη και συνεπιβάτη, ενώ η χαμηλή σέλα διευκολύνει την καθημερινή χρήση.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, σύστημα Smart Key χωρίς παραδοσιακό κλειδί, cruise control, φωτιστικά σώματα LED με φώτα ημέρας DRL και αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα 22 λίτρων που μπορεί να φιλοξενήσει κράνος full-face. Επιπλέον, υπάρχει πρακτικός χώρος μικροαντικειμένων και θύρα φόρτισης USB-C.

Η νέα έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και συνδεσιμότητα Honda RoadSync, επιτρέποντας πλοήγηση, διαχείριση κλήσεων και μουσικής μέσω smartphone. Η λειτουργία Smart Key απλοποιεί την καθημερινή χρήση, καθώς ελέγχει την ανάφλεξη, το άνοιγμα της σέλας και το σύστημα κλειδώματος.

Κινητήρας

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 745 κ.εκ. αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Honda Forza 750, προσφέροντας δυνατές επιδόσεις, πλούσια ροπή και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 58 ίππους (43,1 kW) στις 6,750 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 69 Nm έρχεται στις 4,750 σ.α.λ. εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και άνετη επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες.

Η σχεδίαση του κινητήρα με τη μεγάλη διαδρομή εμβόλου, τον στρόφαλο υψηλής αδράνειας και τον στροφαλοφόρο με γωνία 270° προσφέρει ομαλή λειτουργία και χαρακτηριστική αίσθηση, ενώ οι δύο αντικραδασμικοί άξονες περιορίζουν τις ανεπιθύμητες δονήσεις.

Με κατανάλωση 3.6 λίτρα/100 χλμ. και ρεζερβουάρ 13.2 λίτρων, το Forza 750 μπορεί να προσφέρει αυτονομία που πλησιάζει τα 375 χιλιόμετρα. Παράλληλα, διατίθεται και έκδοση 47 ίππων (35 kW) για κατόχους άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2.



Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το σύστημα Throttle By Wire επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης (Sport, Standard και Rain), καθώς και στη λειτουργία USER για πλήρη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων.

Κάθε πρόγραμμα προσαρμόζει την απόκριση του κινητήρα, το φρένο κινητήρα και τη λειτουργία του Honda Selectable Torque Control (HSTC), ώστε το scooter να προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Το HSTC διαθέτει τρία επίπεδα λειτουργίας, προσφέροντας ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση της πρόσφυσης του πίσω τροχού, ενώ μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί όταν ο αναβάτης το επιθυμεί.

Κιβώτιο DCT

Το Honda Dual Clutch Transmission (DCT) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Forza 750, προσφέροντας γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χωρίς διακοπή της μετάδοσης της ισχύος στον πίσω τροχό.

Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο συμπλέκτες, έναν για τις μονές σχέσεις και έναν για τις ζυγές, επιτρέποντας προεπιλογή της επόμενης σχέσης και σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές. Η λειτουργία του έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας πιο ομαλή εκκίνηση και καλύτερο έλεγχο σε ελιγμούς μέσα στην πόλη.

Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει αυτόματη λειτουργία AT με διαφορετικά προγράμματα αλλαγών ή χειροκίνητες αλλαγές μέσω των διακοπτών στο τιμόνι. Μέσω της λειτουργίας USER υπάρχει δυνατότητα επιλογής της συμπεριφοράς του κιβωτίου ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις.



Πλαίσιο, Αναρτήσεις & Φρένα

Το Forza 750 βασίζεται σε ένα στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο τύπου Diamond, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες αλλά και ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Οι αναρτήσεις αποτελούνται από ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm εμπρός και πίσω σύστημα Pro-Link με μονό αμορτισέρ και ρυθμιζόμενη προφόρτιση. Ο συνδυασμός τροχών 17 ιντσών εμπρός και 15 ιντσών πίσω προσφέρει ισορροπία μεταξύ άνεσης, σταθερότητας και ευελιξίας.

Στον τομέα της πέδησης, οι ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες εμπρός συνεργάζονται με διπλούς δίσκους 310 mm και ABS δύο καναλιών, προσφέροντας ισχυρό και ελεγχόμενο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες.

Αξεσουάρ

Η Honda προσφέρει μία πλήρη σειρά γνήσιων αξεσουάρ για το Forza 750, σχεδιασμένων ώστε να αυξάνουν την άνεση, την πρακτικότητα και την εμφάνιση του scooter.

Το Comfort Pack περιλαμβάνει άνετη σέλα, θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικά αέρα και τσάντα κονσόλας για μεγαλύτερη άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια.

Το Style Pack προσθέτει στοιχεία προστασίας και αισθητικής αναβάθμισης, όπως πλαϊνά καλύμματα, διακοσμητικά τμήματα και προβολείς ομίχλης.

Το Travel Pack αυξάνει τις δυνατότητες μεταφοράς με πλαϊνές βαλίτσες 26 και 33 λίτρων, ενώ το Urban Packείναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, με πίσω σχάρα αλουμινίου, Smart Top Box 50 λίτρων, εσωτερική τσάντα και διαχωριστικό χώρου αποσκευών.

Διατίθενται επίσης επιπλέον αξεσουάρ όπως συναγερμός, πλάτη συνεπιβάτη, top box 38 ή 50 λίτρων και τελικό εξάτμισης Akrapovič.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Honda Forza 750 2027

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος Υγρόψυκτος, 4χρονος, 8βάλβιδος, SOHC, δικύλινδρος εν σειρά

Κυβισμός 745 cc

Διάμετρος x Διαδρομή 77 mm x 80 mm

Σχέση συμπίεσης 10,7:1

Μέγιστη ισχύς 43.1 kW (58 hp) @ 6,750 rpm (35 kW / 47 hp @ 6,000 rpm έκδοση Α2)

Μέγιστη ροπή 69 Nm @ 4,750 rpm (65 Nm @ 4,000 rpm)

Χωρητικότητα λαδιού 4.0 L

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου PGM-FI

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 13.2 λίτρα

Κατανάλωση καυσίμου 3.6 L/100 km

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκκίνηση Ηλεκτρική

Χωρητικότητα μπαταρίας 12V / 11.0 Ah

Απόδοση ACG 510 W / 5,000 rpm

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος συμπλέκτη Υδραυλικός πολύδισκος διπλός συμπλέκτης σε λουτρό λαδιού

Τύπος κιβωτίου Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT 6 σχέσεων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τύπος Diamond, ατσάλινο σωληνωτό

ΠΛΑΙΣΙΟ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 2200 mm x 790 mm x 1480 mm

Μεταξόνιο 1580 mm

Γωνία κάστερ 27°

Ίχνος 104 mm

Ύψος σέλας 790 mm

Απόσταση από το έδαφος 135 mm

Βάρος πλήρες υγρών 236 kg

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός Ανεστραμμένο πιρούνι USD 41 mm, διαδρομή 120 mm

Πίσω Monoshock με σύστημα Pro-Link, διαδρομή 120 mm

ΤΡΟΧΟΙ

Τύπος εμπρός Ζάντα αλουμινίου «3 by 3» ακτίνων

Τύπος πίσω Ζάντα αλουμινίου «3 by 3» ακτίνων

Μέγεθος εμπρός ζάντας 17M/C x MT3.50

Μέγεθος πίσω ζάντας 15M/C x MT4.50

Εμπρός ελαστικό 120/70-R17M/C

Πίσω ελαστικό 160/60-R15M/C

ΦΡΕΝΑ

Τύπος ABS ABS δύο καναλιών

Εμπρός φρένο Διπλός υδραυλικός δίσκος 310 mm με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες

Πίσω φρένο Μονός υδραυλικός δίσκος 240 mm με μονοπίστονη δαγκάνα

ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Όργανα Έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών

Σύστημα ασφαλείας Smart Key System

Εμπρός φωτισμός LED

Πίσω φωτισμός LED