Η δήλωση του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Dr. Γεωργίου Βάλλη, σχετικά με τη σημασία της παρουσίας πολυτελών σκαφών στην Ελλάδα και τη δυναμική του ελληνικού yachting.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Για ακόμη μία φορά η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου yachting, καθώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιδιωτικά superyachts του κόσμου, το Lionheart, επέλεξε τα καταγάλανα νερά της Ιθάκης στο Ιόνιο Πέλαγος για τις διακοπές του.

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός, μήκους περίπου 90 μέτρων, που ανήκει στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Philip Green, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα yachts διεθνώς, με την αξία της να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Βίντεο από το Lionheart:

Η παρουσία ενός τέτοιου μεγέθους σκάφους σε ελληνικό νησί αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού για τη διεθνή κοινότητα των superyachts. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα: Απαράμιλλη φυσική ομορφιά, χιλιάδες νησιά και μια ναυτική παράδοση που μπορεί να στηρίξει περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Το yachting δεν είναι μόνο πολυτέλεια, αλλά ένας σημαντικός οικονομικός πυλώνας που δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει τον ρόλο των Ελλήνων επαγγελματιών πληρωμάτων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης.

Το Ιόνιο, η Ιθάκη και συνολικά τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν παγκόσμιο προορισμό υψηλών απαιτήσεων και οφείλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε υποδομές, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει πρωταγωνίστρια στο διεθνές yachting».