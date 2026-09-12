Με τη βαθιά συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα», ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να ξεκινήσει τη μεγάλη, επετειακή του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετώντας τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη.

Μπροστά σε χιλιάδες θεατές, κατά τη διάρκεια της βραδιάς του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, που διοργανώθηκε για τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία, ο ερμηνευτής πρόβαλε στο video wall μια φωτογραφία του αξέχαστου καλλιτέχνη, λυγίζοντας το κοινό με τα λόγια του: «Γιώργο, έφυγες νωρίς».

Η φαντασμαγορική βραδιά, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με ελεύθερη είσοδο, στήθηκε με φόντο το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το κοινό αψήφησε την κακοκαιρία

Αν και η έναρξη της μεγάλης μουσικής γιορτής ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00, σημειώθηκε καθυστέρηση εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε την περιοχή γύρω στις 18:00. Παρά τον άστατο καιρό, οι συμπολίτες του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν πτοήθηκαν. Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν ασφυκτικά το παραλιακό μέτωπο κρατώντας ομπρέλες, δίνοντας δυναμικό «παρών» για να ακούσουν ζωντανά τις επιτυχίες που έχουν συντροφεύσει γενιές ακροατών.

Για τις ανάγκες της ιστορικής συναυλίας έχει στηθεί μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Στον χώρο έχουν τοποθετηθεί 10 γιγαντοοθόνες και λειτουργούν 30 κάμερες, ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθεί άνετα από διάφορα σημεία.

Υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Το εργατικό δυναμικό της προετοιμασίας άγγιξε τα 1.000 άτομα, ενώ άλλοι 1.000 είναι οι μουσικοί και οι performers που συμμετέχουν.

Ιδιαίτερο κομμάτι του θεάματος αποτελεί το εντυπωσιακό σόου στον ουρανό με 1.200 drones, το οποίο θα συνδυαστεί με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων.

Λαμπεροί καλεσμένοι

Τον συντονισμό αυτής της μοναδικής βραδιάς έχει αναλάβει ο στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στη γιγαντιαία σκηνή της Νέας Παραλίας αναμένεται να ανέβει μια πλειάδα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Με βάση τη σειρά εμφάνισης, το κοινό θα απολαύσει τους: Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή. Το δικό τους ξεχωριστό μουσικό στίγμα θα δώσουν επίσης οι δεξιοτέχνες σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, υπό τους ήχους του DJ Αντώνη Δημητριάδη.