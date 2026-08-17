Αποζημιώσεις άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και σαρωτικές αλλαγές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του Μαρκ Ζούκερμπεργκ διεκδικούν 30 αμερικανικές πολιτείες, που κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σκόπιμο εθισμό και επιβλαβείς πρακτικές σε βάρος των ανηλίκων.

Μία από τις πιο καθοριστικές δικαστικές διαμάχες στην ιστορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλείται να αντιμετωπίσει η Meta την ερχόμενη Τρίτη. Η επικείμενη δίκη -ανάλογα με την έκβασή της- ενδέχεται να επιφέρει θεμελιώδεις ανατροπές στον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram, αναμορφώνοντας πλήρως την εμπειρία των χρηστών.

Συνολικά 30 αμερικανικές πολιτείες -μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη- προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατηγορώντας την εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ για παραβίαση των ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων περί προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών. Οι ενάγοντες απαιτούν αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθώς και ριζικές δομικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική των εφαρμογών.

Τα αιτήματα για την «αποδιοργάνωση» του αλγορίθμου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι βασικές λειτουργίες των πλατφορμών έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα για να κρατούν τους εφήβους καθηλωμένους στην οθόνη, προκαλώντας τους εθισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν:

Κατάργηση των «likes» και του ατελείωτου scroll (infinite scrolling).

Τροποποίηση των αλγορίθμων για προτάσεις περιεχομένου που στοχεύουν στη χειραγώγηση της ντοπαμίνης.

Εφαρμογή συστημάτων γονικής επαλήθευσης για εφήβους.

Αφαίρεση των φίλτρων εικόνας που παραμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Κατάργηση της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο (autoplay) και του περιεχομένου που εξαφανίζεται (όπως τα Instagram Stories).

Απαγόρευση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο.

Εσωτερικές έρευνες και ψυχική υγεία

Η νομική πλευρά των θέσεων που υποστηρίζουν οι 30 πολιτείες βασίζει σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματά της σε εσωτερικές μελέτες της ίδιας της Meta. Τα στοιχεία αυτά φέρεται να συνδέουν λειτουργίες όπως η καταμέτρηση των «likes» με την αρνητική εικόνα για το σώμα, την κοινωνική σύγκριση, τη μοναξιά και την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων. Καταγγέλλεται μάλιστα, ότι η Meta επέλεξε να εκμεταλλευτεί αυτές τις αδυναμίες για να αυξήσει τη βάση των χρηστών της και τα έσοδά της.

Η υπερασπιστική γραμμή της Meta

Από την πλευρά της, η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι διαφωνεί πλήρως με τους ισχυρισμούς και εμφανίστηκε βέβαιος πως τα αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο θα αναδείξουν τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για την ασφάλεια και την υποστήριξη των νέων χρηστών.

Ωστόσο, εάν η Meta χάσει τη δικαστική μάχη, θα υποχρεωθεί να επανασχεδιάσει εκ βάθρων τους δημοφιλείς αλγόριθμους και τη λειτουργία των κοινωνικών της δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο.