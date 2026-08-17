Το πρώτο κέντρο εμπειρίας οικιακής ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη εγκαινιάστηκε στην πόλη Τσινγκντάο στην Κίνα. Από το μαγείρεμα και την υποστήριξη ηλικιωμένων, μέχρι τις δουλειές του σπιτιού, η τεχνολογία υπόσχεται να φέρει την «έννοια του σπιτιού χωρίς ανθρώπινη εργασία», στην πραγματικότητα.

Πρόκειται για το πρώτο AI Home Robot Experience Center στην επαρχία Σαντόνγκ, που φιλοδοξεί να αποκαλύψει πώς θα είναι το σπίτι του μέλλοντος με την βοήθεια των εξελιγμένων ρομπότ.

Στον πρωτοποριακό αυτόν χώρο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα πλήρες οικοσύστημα οικιακών ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα αυτά καλύπτουν μια ευρεία γκάμα αναγκών της καθημερινότητας -από τις κλασικές δουλειές του σπιτιού και το μαγείρεμα, μέχρι τη μετακίνηση, τη συντροφιά και την απομακρυσμένη φροντίδα.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν εξειδικευμένες ρομποτικές κατασκευές με αρθρώσεις υψηλού βαθμού ελευθερίας, σχεδιασμένες να μιμούνται τις φυσικές κινήσεις του ανθρώπινου σώματος (ισχία, γόνατα, αστράγαλοι). Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες με κινητικά προβλήματα να μεταβαίνουν ομαλά από το περπάτημα στο κάθισμα ή στη χρήση της τουαλέτας, χωρίς τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού.

Παράλληλα, τα ρομπότ συντροφιάς διαθέτουν προηγμένα συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αυτόματης ανίχνευσης πτώσεων, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη σε οικογένειες που φροντίζουν ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά.

Η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει από τις οθόνες

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η βασική φιλοσοφία πίσω από τη νέα γενιά οικιακής ρομποτικής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη παύει να περιορίζεται στις οθόνες των υπολογιστών και των smartphone. Αντίθετα, «ενσαρκώνεται» σε φυσικές μηχανές και συσκευές που αλληλεπιδρούν άμεσα με τον άνθρωπο, μέσα στον φυσικό του χώρο.

Το νέο κέντρο εμπειρίας στην Κίνα, προσφέρει στους καταναλωτές μια απτή εικόνα για το πώς η ρομποτική τεχνολογία αναμένεται να μετασχηματίσει τις συνήθειες και την οικιακή ζωή τα αμέσως επόμενα χρόνια, μετατρέποντας την αυτόματη φροντίδα του σπιτιού από επιστημονική φαντασία σε καθημερινή πραγματικότητα.

Δείτε το βίντεο από τους χώρους της έκθεσης: