Μια νέα και σκοτεινή τροπή λαμβάνει η ανεξιχνίαστη υπόθεση εξαφάνισης της 22χρονης Μισέλ από τη Γερμανία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 όταν έφυγε από το σπίτι της μητέρας της με μια βαλίτσα και το διαβατήριό της, για να κυνηγήσει μια καριέρα στο μόντελινγκ.

Κοινή δημοσιογραφική έρευνα του δικτύου ZDF, του περιοδικού Der Spiegel και της ομάδας paper trail media στα δημοσιοποιημένα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, φέρνει στο φως τη στενή σχέση της νεαρής γυναίκας με τον Ντάνιελ Σιάντ.

Ο Σουηδός υπήκοος αλγερινής καταγωγής είχε γνωρίσει τη Μισέλ το 2012 στο Ντουμπάι, παρουσιαζόμενος ως «κυνηγός μοντέλων», και έκτοτε είχε αναλάβει την προώθησή της με ταξίδια και φωτογραφίσεις σε διάφορες χώρες.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται σε 1.840 αναφορές email και μηνυμάτων, με τις επαφές του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή να ξεκινούν τουλάχιστον από το 2009.

«Θα την λατρέψεις»

Το 2014, έναν χρόνο πριν την εξαφάνιση της Μισέλ, ο Σιάντ έστειλε φωτογραφίες της στον Έπστιν, συζητώντας την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου και γράφοντάς του τη χαρακτηριστική φράση «Θα την λατρέψεις!».

Σε άλλα μηνύματα της ίδιας περιόδου, ο Σιάντ παρομοίαζε τη δραστηριότητά του με αυτή ενός «ψαρά» που αναζητά καλή «ψαριά», ενώ έκανε ευθείες αναφορές σε ανήλικα κορίτσια από τη Σκανδιναβία και τη Γαλλία.

Παρά την αποκάλυψη αυτών των στοιχείων, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Μισέλ συνάντησε ποτέ τον Έπστιν ή ότι γνώριζε για την αποστολή των φωτογραφιών της, όπως ούτε και στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον Σιάντ με τη φυσική της εξαφάνιση.

Την ίδια στιγμή, οι ελπίδες για την άντληση περαιτέρω πληροφοριών εξανεμίστηκαν, καθώς ο Ντάνιελ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στις 20 Ιουλίου 2026 στο σπίτι του στο Παρίσι, σε ηλικία 69 ετών, αφήνοντας την υπόθεση της 22χρονης ένα άλυτο μυστήριο έντεκα χρόνια μετά.