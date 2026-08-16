Τις ομορφιές της Πάρου απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, γεμίζοντας μπαταρίες μακριά από την καθημερινότητα. Αν και η νησιώτικη ατμόσφαιρα των Κυκλάδων τους αγκάλιασε, το ζευγάρι έφερε μαζί του τον αέρα της Κρήτης, γιορτάζοντας τον Δεκαπενταύγουστο με ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από τη βραδιά τους.

Πρωταγωνιστής του βίντεο ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αυτή τη φορά άφησε για λίγο στην άκρη την ιδιότητα του ηθοποιού και ανέλαβε χρέη… ψήστη. Με την ψησταριά αναμμένη και την κρητική μουσική να ακούγεται δυνατά, ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή.

Μάλιστα ο ηθοποιός δεν άργησε να παρασυρθεί από τις κρητικές μελωδίες. Έτσι, άρχισε να χορεύει δίπλα στην ψησταριά, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται πίσω από την κάμερα και να καταγράφει με χιούμορ τον σύντροφό της.

«Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να, εδώ με τον ψήστη», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια στο βίντεο, ενώ λίγο αργότερα σχολιάζει γελώντας: «Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

Η Κρήτη έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη ζωή της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς αποτελεί έναν από τους προορισμούς στους οποίους επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, μάλιστα, είχαν βρεθεί ξανά στην Κρήτη για τις πασχαλινές τους διακοπές, περνώντας ημέρες ξεκούρασης κοντά στη θάλασσα και με αγαπημένους τους ανθρώπους.

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