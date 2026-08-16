Ένα ταξίδι εξπρές στην Κύθνο πραγματοποίησε ο Γιώργος Λιβάνης για τις ανάγκες του live του σε γνωστό νυχτερινό στέκι. Όπως μετέδωσαν οι δημοσιογράφοι Θοδωρής Ρακιντζής και Έλενα Σωτηροπούλου στο GrXpress, ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν ήταν μόνος, καθώς στο φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισαν από το νησί εμφανίζεται μαζί με τη Natasha Kay.

Ο Θοδωρής Ρακιντζής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καλή φίλη του η κοπέλα αυτή. Ήταν δύο κοπέλες μαζί του, η μία ήταν πιο κοντά του. Μαζί ήρθαν, μαζί φύγανε με ένα υπέροχο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε καταγράψει πολλές από τις κινήσεις που γινόντουσαν μέσα. Του κρατούσε συντροφιά και δεν λέμε ότι είναι σε σχέση, γιατί δεν μας έδωσε το δικαίωμα να πούμε για σχέση. Δεν είδαμε ιδιαίτερες τρυφερές στιγμές αλλά είδαμε ιδιαίτερες στιγμές στην συνομιλία μεταξύ τους και φαινόταν πως ήταν άτομο της εμπιστοσύνης του, άτομο που είχε να συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, φεύγοντας, άρχισαν πάλι να συζητούν μέσα στο αμάξι. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω μαζί ήρθαν εδώ στην Κύθνο και μαζί θα φύγουν».

Λίγα λόγια για τη Natasha Kay

Η γυναίκα που εντοπίστηκε στην Κύθνο είναι η Natasha Kay, μία από τις πλέον υποσχόμενες εκπροσώπους της εγχώριας pop σκηνής. Η 27χρονη καλλιτέχνιδα έκανε τα πρώτα της βήματα μέσα από το YouTube, όπου οι διασκευές της κέρδισαν γρήγορα το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού, χτίζοντας μια ιδιαίτερα δυναμική κοινότητα followers. Στη συνέχεια, πέρασε επίσημα στη δισκογραφία με δικά της κομμάτια και σημαντικές συνεργασίες, ενώ το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Teen Icon στα MAD Video Music Awards.

Εξελίσσοντας σταθερά τον ήχο της, το 2026 κυκλοφόρησε το πρώτο της EP με τίτλο «Nightdose», επιβεβαιώνοντας τη διάθεσή της να εδραιωθεί στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐊𝐚𝐲 (@itsnatashakay)

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