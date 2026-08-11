Με μια επίσκεψη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά συνέχισε τις καλοκαιρινές διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες στην Κρήτη.

Οι… εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις κρητικές ακτές έχουν την τιμητική τους. Πέρα από την παρουσία του ζευγαριού στους Αγίους Αποστόλους, ο Πρωθυπουργός «συνελήφθη» από την τοπική ιστοσελίδα Kriti360 και στα νότια του νομού, στην περιοχή των Σφακίων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε με συγγενείς και φίλους στη γραφική παραλία Μάρμαρα, η οποία δεσπόζει στην έξοδο του επιβλητικού φαραγγιού της Αράδαινας, περνώντας χαλαρές στιγμές δίπλα στο κύμα.

Ωστόσο, το πρόγραμμα των διακοπών τους δεν περιορίζεται μόνο στις παραλίες, αλλά περιλαμβάνει και βόλτες στα αγαπημένα τους κρητικά στέκια. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι πραγματοποίησαν μια χαλαρή, βραδινή έξοδο στο κέντρο των Χανίων για να απολαύσουν το γεύμα τους.

Φωτογραφίες από την παραλία των Αγίων Αποστόλων: