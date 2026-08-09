Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν στο ΠΑΟΚ, αλλά εξίσου καλά πάει και η προσωπική του ζωή, με τη σύζυγό του να φέρνει στη ζωή το δεύτερο παιδί τους.

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αγκαλιά με τον γιο του στην Τούμπα, έγινε γνωστό ότι το μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ έγινε ξανά πατέρας, αποκτώντας και ένα κοριτσάκι.

Η οικογένεια του 23χρονου μεσοεπιθετικού πλέει έτσι σε πελάγη ευτυχίας, με τον ίδιο να ανακοινώνει πρόσφατα ότι δεν θα συμμετέχει στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, για να βρίσκεται κοντά τους.

govastiletto.gr – Γιάννης Κωνσταντέλιας: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο 22χρονος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ