Η πρωτοφανής ξηρασία και οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που πλήττουν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οδήγησαν τη στάθμη του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, φέρνοντας στην επιφάνεια σκοτεινά απομεινάρια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεκάδες βυθισμένα πολεμικά πλοία του ναζιστικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, γερμανικές μοτοσικλέτες, αλλά και βρετανικές βόμβες, αναδύθηκαν από την κοίτη του ποταμού.

Ο βυθισμένος στόλος του Χίτλερ στα σύνορα Σερβίας και Ρουμανίας

Στη μέση του ποταμού, στα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Ρουμανίας, σπασμένα κύτη και μερικώς βυθισμένα σκάφη, είναι πλέον ορατά πάνω σε αμμώδεις όχθες που, υπό κανονικές συνθήκες, βρίσκονται εντελώς κάτω από το νερό.

Τα ναυάγια αυτά αποτελούσαν μέρος του ναζιστικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Τον Σεπτέμβριο του 1944, καθώς ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός προέλαυνε προς τα δυτικά, οι γερμανικές δυνάμεις βύθισαν σκόπιμα περίπου 200 πολεμικά πλοία για να φράξουν το πέρασμα και να επιβραδύνουν την προέλαση των Σοβιετικών.

Σύμφωνα με την Guardian, αν και η σερβική κυβέρνηση έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να απομακρύνει τα συντρίμμια, τα περισσότερα παραμένουν στον πυθμένα, καθώς η επιχείρηση κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών και πυρομαχικών που εξακολουθούν να μεταφέρουν στα αμπάρια τους.

Μοτοσικλέτα στη Βουδαπέστη και βόμβα 700 κιλών στη Σλοβακία

Τα ευρήματα από την πτώση της στάθμης δεν περιορίζονται μόνο στα πολεμικά πλοία:

Στη Βουδαπέστη, η υποχώρηση των νερών αποκάλυψε μια γερμανική στρατιωτική μοτοσικλέτα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ στη Σλοβακία, οι Αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση μιας μη εκραγείσας βρετανικής βόμβας βάρους 700 κιλών, η οποία είχε ριχθεί το 1944 από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) στο πλαίσιο επιχείρησης ναρκοθέτησης του ποταμού.

Για την εξουδετέρωση της βόμβας στη Σλοβακία επιστρατεύθηκε ειδικά τροποποιημένο πυροσβεστικό όχημα με στρώμα άμμου για την ασφαλή μεταφορά της, ενώ η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη σε λάκκο βάθους 5 μέτρων.

Ρεκόρ θερμοκρασιών 42°C και ενεργειακό αδιέξοδο

Η επανεμφάνιση των ναυαγίων υπογραμμίζει τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

H Σλοβακία, η Αυστρία και η Ουγγαρία κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ, με τη Σλοβακία να σημειώνει νέο εθνικό ρεκόρ 42°C στο χωριό Ντόλνε Πλάχτιντσε.

Εκτός από τα εμπόδια που δημιουργούνται στη ναυσιπλοΐα, η πτώση της στάθμης του Δούναβη προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό τομέα, καθώς πληθώρα εργοστασίων παραγωγής ενέργειας βασίζεται στα νερά του ποταμού για την ψύξη των εγκαταστάσεών τους.