Μέχρι τις 8/8 ξέραμε ότι ένας αγώνας ποδοσφαίρου μπορεί να προκαλέσει επεισόδια εντός και εκτός γηπέδου.

Πλέον γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει αιτία τροχαίου ατυχήματος. Συγκεκριμένα στο 25΄ της αναμέτρησης μεταξύ της Μοντεβιδέο και της Παϊσαντού για τη 2η κατηγορία του πρωταθλήματος της Ουρουγουάης, η μπάλα κατέληξε στον δρόμο, με συνέπεια να προκληθεί σύγκρουση οχημάτων.

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