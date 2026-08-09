ΑΕΚ και Σταύρος Πήλιος ανανέωσαν την συνεργασία τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

O 25χρονος αριστερός μπακ θα παραμείνει «κιτρινόμαυρος» για πολλά χρόνια ακόμα. H Ένωση «έδεσε» τον Πήλιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Αλβανό αμυντικό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το προηγούμενο συμβόλαιο των δύο πλευρών έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και η συνεργασία τους ανανεώθηκε για επιπλέον τρία χρόνια. Ο Πήλιος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, ενώ προβλέπεται και μπόνους επίτευξης στόχων.

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