Σίσσυ Χρηστίδου: Τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση στην Κρήτη

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Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε ρυθμούς απόλυτης χαλάρωσης, και επέλεξε τη μαγευτική Κρήτη για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια, αφήνοντας για λίγο πίσω τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τα εξωτικά τοπία του νησιού μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, γεμίζοντας τις μπαταρίες της για τη νέα σεζόν.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα.
Στην πρώτη φωτογραφία, η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει ηλιοκαμένη πάνω στους βράχους με φόντο τα καταγάλανα νερά.
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govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Αλληλούια»! Το όλο νόημα story από τις διακοπές της μετά τις φήμες για τη νέα της σχέση