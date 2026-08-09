Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Σπίτια έχουν χαθεί και περιουσίες έχουν καταστραφεί. Ορισμένοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν καθώς οι συνθήκες άλλαξαν ραγδαία και χρειάστηκαν την παρέμβαση σωστικών συνεργείων. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και απειλητική», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έμπι, κυβερνήτης της Βρετανικής Κολομβίας.

Το πύρινο μέτωπο του Μπολντ Ρέιντζ (Bald Range) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καλύπτοντας πλέον έκταση 95.000 στρεμμάτων. Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν για τo Σάμερλαντ, το Πίτσλαντ και άλλες πόλεις στα δυτικά της λίμνης Οκανάγκαν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιοχή σε ολόκληρο τον Καναδά.

A fast-moving wildfire has swept through western Canada, forcing thousands of people to evacuate their homes, with a state of emergency being declared across British Columbia. One wildfire in Bald Range was burning out of control and had grown to about 5,000 hectares – about the… pic.twitter.com/Gn6W5CBlEl — Sky News (@SkyNews) August 8, 2026

Αρκετές επαρχίες του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων του Οντάριο και του Κεμπέκ, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές φέτος. Από την αρχή του έτους, έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

🚨🇨🇦 URGENT: MASS EVACUATION IN BRITISH COLUMBIA The entire community of Summerland has been ordered to evacuate as the fast-moving Bald Range wildfire threatens lives. -95+ km² burned

-20,000+ people ordered to evacuate#Canada #BritishColumbia #Wildfire #Caturday #Summerland pic.twitter.com/YmzGog93Pf — GlobeUpdate (@Globupdate) August 8, 2026