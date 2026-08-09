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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Σπίτια έχουν χαθεί και περιουσίες έχουν καταστραφεί. Ορισμένοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν καθώς οι συνθήκες άλλαξαν ραγδαία και χρειάστηκαν την παρέμβαση σωστικών συνεργείων. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και απειλητική», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έμπι, κυβερνήτης της Βρετανικής Κολομβίας.

Το πύρινο μέτωπο του Μπολντ Ρέιντζ (Bald Range) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καλύπτοντας πλέον έκταση 95.000 στρεμμάτων. Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν για τo Σάμερλαντ, το Πίτσλαντ και άλλες πόλεις στα δυτικά της λίμνης Οκανάγκαν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιοχή σε ολόκληρο τον Καναδά.

Αρκετές επαρχίες του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων του Οντάριο και του Κεμπέκ, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές φέτος. Από την αρχή του έτους, έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

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