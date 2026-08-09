Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Μονής Αίγινας, το Σάββατο 8 Αυγούστου, και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

«Υπάρχει ανάγκη αυξημένης προσοχής και υπευθυνότητας στη θάλασσα», δήλωσε ο Γιώργος Βάλλης. Στη συνέχεια προσέθεσε ότι «ως άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με την ασφάλεια στη θάλασσα, θέλω για ακόμη μία φορά να τονίσω ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η θάλασσα δεν συγχωρεί την απροσεξία, την υπερβολική ταχύτητα ή την έλλειψη τήρησης των κανόνων».

Βίντεο από τη σύγκρουση των σκαφών:

Αναλυτικά η δήλωση Γιώργου Βάλλη για τη σύγκρουση δύο σκαφών στη Μονή Αίγινας:

«Το σημερινό περιστατικό με τη σύγκρουση δύο σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Μονής Αίγινας είναι ακόμη ένα σοβαρό καμπανάκι για την ανάγκη αυξημένης προσοχής και υπευθυνότητας στη θάλασσα.

Σε μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ειδικά τους θερινούς μήνες, η τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας, η σωστή επιτήρηση και η ασφαλής ταχύτητα δεν είναι επιλογές, είναι υποχρέωση κάθε χειριστή.

Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Προέχει, πάνω απ’ όλα, να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τραυματισμοί και να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων.

Ως άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με την ασφάλεια στη θάλασσα, θέλω για ακόμη μία φορά να τονίσω ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η θάλασσα δεν συγχωρεί την απροσεξία, την υπερβολική ταχύτητα ή την έλλειψη τήρησης των κανόνων.

Εύχομαι να μην υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και να ολοκληρωθεί άμεσα η διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές».