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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με ένα μαύρο μπικίνι σε παραλία της Πάρου.
Το μοντέλο κάνει διακοπές με την παρέα της στο νησί των Κυκλάδων και μέσα από φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media δείχνει στιγμές από την παραλία, αλλά και βραδινές εξόδους της.
Στις περισσότερες εικόνες της ανάρτησης που έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Instagram, εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες με μαύρο μαγιό, με μια κόκκινη λεπτομέρεια.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – «Σύννεφα» στη σχέση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα;