Στις περισσότερες εικόνες της ανάρτησης που έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Instagram, εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες με μαύρο μαγιό, με μια κόκκινη λεπτομέρεια.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Garifalia kalifoni ✨ (@garifalia.kalifoni)

govastiletto.gr – «Σύννεφα» στη σχέση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα;