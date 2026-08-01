Τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα θρηνεί πυροσβέστες, σπίτια και περιουσίες, δασικό πλούτο και ζωικό κεφάλαιο που παραδίδονται στην πυρά. Στους βολικούς «φταίχτες» για τους ιθύνοντες, μπήκε ο Δήμαρχος της Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, που μεταφέρθηκε με χειροπέδες στη Σύρο, ως κοινός εγκληματίας για να του απαγγελθούν κατηγορίες -μαζί με τον αντιδήμαρχό του στην διαχείριση απορριμμάτων- για την φωτιά που ξεκίνησε στον ΧΥΤΑ του νησιού.

Και όλα αυτά στην Πάρο, ένα νησί που έχει εγκαταλειφθεί από τους αρμόδιους στην τύχη του, ακριβώς επειδή ο Δήμαρχος και η ομάδα του δεν ανήκουν στους «εκλεκτούς» των κομμάτων. Δεν είναι φίλα προσκείμενοι ούτε της κυβέρνησης αλλά ούτε και της αντιπολίτευσης. Παλεύει ο Δήμαρχος εκεί μόνος του, την εγκατάλειψη και την αδιαφορία και έφτασαν μέχρι και να τον συλλάβουν για εμπρησμό. Οι λόγοι της σύλληψής του είναι προφανείς και μόνο ως ψηφοθηρικούς μπορεί να τους ερμηνεύσει κάποιος.

Ενδεικτικό της παρακμής των υποδομών στην Πάρο, ένα νησί που «βουλιάζει» κάθε καλοκαίρι από τουρισμό, είναι ότι αντί να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, έχει εγκαταστάσεις που μοιάζουν με αποθήκη, αφού έτσι κατάντησε ο αερολιμένας από την αδιαφορία των αρμοδίων. Ή ίσως ακόμα και επειδή δεν μπήκε στα σχέδια των ιδιωτικοποιήσεων για να «αξιοποιηθεί» οικονομικά από τα συμφέροντα των «ημετέρων».

Ο Δήμαρχος αυτού του ταλαίπωρου τόπου συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια. Όμως αν στην Ελλάδα συλλαμβάνονται όσοι αμέλησαν να πράξουν τα δέοντα, τότε οι φυλακές θα έπρεπε να γεμίσουν ασφυκτικά από μεγαλόσχημους παράγοντες, που απολαμβάνουν τους παχυλούς μισθούς και την δημοσιότητα αλλά δεν λένε να κατανοήσουν το μέγεθος της πραγματικής ευθύνης τους σε ένα έγκλημα με εθνική προέκταση, όπως είναι αυτό της καταστροφής της δασικής κάλυψης στη χώρα.

Και αν έπρεπε να πάει με χειροπέδες στον εισαγγελέα ο Δήμαρχος της Πάρου, γιατί δεν πήγε και ο Περιφερειάρχης ή ακόμα και ο Υπουργός; Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Ευάγγελος Τουρνάς, που αρέσκεται να χαμογελάει αμέριμνος στα κανάλια την ώρα που η χώρα παραδίδεται στην πυρά. Μέχρι που σήμερα μας ενημέρωσε ότι «ο μηχανισμός έχει φτάσει στα όριά του». Το ίδιο ακριβώς δηλαδή, με την χώρα, που αντίστοιχα βρίσκεται στα δικά της όρια. Ή μπορεί και να τα έχει περάσει …