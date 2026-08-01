Δύσκολες είναι οι ώρες για την οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού Τάσου Χαλκιά και της συζύγου του Πένυς Παπουτσή, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή.

Το καταφύγιο 52 ετών, γεμάτο αναμνήσεις μιας ζωής, έγινε στάχτη μέσα σε μία νύχτα, με τον γιο τους, Άρη Χαλκιά, να ραγίζει καρδιές με τη σπαρακτική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «παράδεισος» 52 ετών που έγινε στάχτη

Για περισσότερο από 50χρόνια, το εξοχικό σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό αποτελούσε τον δικό τους προσωπικό παράδεισο.

Εκεί περνούσαν τα καλοκαίρια τους, εκεί μεγάλωσε ο γιος τους, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις.

Ωστόσο, η καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων πέρασε στο Πόρτο Γερμενό, δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά της.

Το αγαπημένο σπίτι της οικογένειας κάηκε ολοσχερώς.

«Όλα στάχτη σε μια νύχτα» – Η συγκινητική ανάρτηση του Άρη Χαλκιά

Ο γιος των δύο ηθοποιών, Άρης Χαλκιάς, παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή με αγωνία την πορεία της πυρκαγιάς, μαθαίνοντας νέα από φίλους που εκκένωναν την περιοχή. Όταν επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα νέα, προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία από τα αποκαΐδια του σπιτιού:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

Η ολική καταστροφή του σπιτιού αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την οικογένεια, που είδε τις οικονομίες και τις αναμνήσεις δεκαετιών να χάνονται μέσα σε ελάχιστες ώρες.