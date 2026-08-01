Αυτό ακριβώς που δεν έπρεπε να γίνει σε αυτόν τον αγώνα στη Φινλανδία έγινε. Οι Ουαλοί Elfyn Evans- Scott Martin μέχρι την 14η Ε.Δ τους αγώνα ήταν ουσιαστικά οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας όχι όμως και του αγώνα. Οι υπολογισμοί που θα έκανε κάθε επαγγελματίας για να μαζέψει βαθμούς για να κρατήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία του, δεν έγιναν.

Οι Evans- Martin σε κάθε ειδική ανέβαζαν ρυθμό για να μειώσουν τη διαφορά στο χρόνο που είχαν από τους Sébastien Ogier- Vincent Landais. Το ρίσκο ήταν μεγάλο. Όμως αυτό λίγο μετρούσε στους Ουαλούς που έκαναν έναν εκπληκτικό αγώνα.

Ο Evans πίεζε συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών πρώτων ειδικών διαδρομών του Σαββάτου, μειώνοντας τη διαφορά που είχε ο Ogier από την προηγούμενη μέρα από τα 16,3 στα 11,6 δευτερόλεπτα. Λίγο πριν από τον τερματισμό της ειδικής και ενώ πήγαιναν «Flat out” μια στροφή ήταν λίγο πιο κλειστή από ότι περίμεναν. Ο Evans χτύπησε στο χαντάκι και το Yaris απογειώθηκε.

Το πλήρωμα ευτυχώς βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς τραυματισμό. Όμως το Yaris είχε τα προβληματάκια του.

Θεατές βοήθησαν τον Evans και τον συνοδηγό του, Scott Martin, να επιστρέψουν στη διαδρομή, αν και έχασαν περισσότερο από 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας την ειδική με σημαντικές ζημιές. Οι Ουαλοί ωστόσο συνέχισαν με «λαβωμένο» το Yaris.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος υποχώρησε από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, 2 λεπτά και 00,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ogier.

Ο Mārtiņš Sesks, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη διαδρομή από την πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, είχε έξοδο με ανατροπή του M-Sport Ford Puma Rally1 του, έπειτα από 2,3 χιλιόμετρα. Τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του, Renars Francis, βγήκαν αλώβητοι, αλλά το συμβάν έβαλε τέλος στην πρωινή προσπάθεια του Λετονού οδηγού.

Ο Solberg διατήρησε την τρίτη θέση παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση μετά το πέρασμα από το σημείο του ατυχήματος του Sesks, ενώ η σταθερή πρωινή του πορεία ανέβασε τον Adrien Fourmaux στην τέταρτη θέση, 47,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σουηδό.

Ο Takamoto Katsuta ανέβηκε στην έκτη θέση, αναφέροντας πολύ καλύτερη αίσθηση στο αυτοκίνητο σε σχέση με την Παρασκευή. Ο Josh McErlean κατέχει την έβδομη θέση, μόλις 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Thierry Neuville, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο πρωτοπόρος της κατηγορίας WRC2, Robert Virves, και ο Jari-Matti Latvala.