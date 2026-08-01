Υπάρχουν τροχαία ατυχήματα που δύσκολα μπορεί να προβλέψει, ακόμη και ο πιο έμπειρος οδηγός. Ένα από αυτά καταγράφηκε πρόσφατα σε αυτοκινητόδρομο της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ, όταν ένας τροχός που είχε αποκολληθεί από όχημα μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο βλήμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο, με κάμερα αυτοκινήτου να καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που το λάστιχο περνά το διαχωριστικό διάζωμα, αναπηδά με μεγάλη ταχύτητα και κατευθύνεται προς ένα γκρι SUV που κινούνταν κανονικά στην αριστερή λωρίδα.

Καρφώθηκε στο καπό

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Ο τροχός προσγειώνεται με δύναμη πάνω στο εμπρός μέρος του SUV, τσακίζοντας το καπό και διαλύοντας το παρμπρίζ. Ο οδηγός φρενάρει αμέσως, ενώ κομμάτια από το αυτοκίνητο και το λάστιχο σκορπίζουν στο οδόστρωμα.

Από πού ήρθε το λάστιχο;

Ο τροχός αποκολλήθηκε από φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν εκτοξευτεί πάνω από το διαχωριστικό και καταλήξει στο SUV. Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς των επιβατών του SUV.

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