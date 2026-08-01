Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε μήκος περίπου 10 έως 13 χιλιομέτρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το πύρινο μέτωπο όπως εξελίσσεται το πρωί του Σαββάτου 01/08:

Λίγο μετά τις 6 το πρωί κατάφεραν να σηκωθούν τα ενέρια μέσα και ξεκίνησαν να επιχειρούν τουλάχιστον 9 Canadair για την κατάσβεση της φωτιάς και 4 ελικόπτερα.

Λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης της φωτιάς, έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης για την περιοχή, ενώ νέο μήνυμα μέσω του 112 καλεί όσους κατοίκους δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί να συγκεντρωθούν στο λιμάνι στο Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο ασφαλής απεγκλωβισμός διά θαλάσσης.

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στο απέναντι βουνό, προς την πλευρά του Μύτικα, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους της Ψάθας να κινηθούν προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μύτικας της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Ψάθα & #Αλεποχώρι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Νωρίτερα, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά τις κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κάηκαν τρία σπίτια ενώ sτις φλόγες τυλίχτηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Το πευκοδάσος αριστερά και δεξιά του επαρχιακού δρόμου καίγεται, σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από τα Βίλια και τριών χιλιομέτρων από τον οικισμό Άγιο Νεκτάριο.

«Η φωτιά πέρασε από πάνω μας – Πύρωσαν οι λαμαρίνες και τα τζάμια»

Ο διαχειριστής του Forecast Weather Greece, Γιάννης Σταματάκης, κατέγραψε live, το σημείο όπου εγκλωβίστηκαν κάτοικοι, εθελοντές, πυροσβέστες και χειριστές μηχανημάτων. Οι άνθρωποι σώθηκαν σε ένα ξέφωτο, την ώρα που η φωτιά κύκλωσε το σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα οι εικόνες στην περιοχή ήταν αποκαρδιωτικές με την πύρινη λαίλαπα να κυκλώνει το γνωστό θέρετρο:

Δείτε βίντεο από live που μετέδωσαν οι κάτοικοι στην περιοχή την νύχτα, με τις φλόγες στις αυλές των σπιτιών:

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Τροχαία εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

– Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

– Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

– Στην επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Παραμένει η εκτροπή στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων

– Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη.

Καλύτερη εικόνα στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Παρά τη σχετική ύφεση στο συγκεκριμένο μέτωπο, η πυρκαγιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ξηρονομής έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική και Εύβοια

Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα Σάββατο 01/08 αναμένεται ακραίος κίνδυνος φωτιάς στην Αττική και την Εύβοια. Το βράδυ της Παρασκευής συνεδρίασε το συντονιστικό υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος έκανε λόγο για ακραίο κίνδυνο φωτιάς, αφού για δεύτερη φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι θα φτάσει στο «Επίπεδο 5»: «Ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες από τους ανέμους, οι αεροπορικές δυνάμεις αδυνατούν να κάνουν ρίψεις και υδροληψία και σύσσωμος ο μηχανισμός, Πυροσβεστική, Στρατός, Σώματα Ασφαλείας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασικές Υπηρεσίες και εθελοντές είμαστε σε συναγερμό», είπε ο Υπουργός που επέστησε την προσοχή όλων για τις επόμενες ώρες.