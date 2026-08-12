Οι Ταλιαδούροι ήξεραν πώς να τορνεύσουν την κοινωνία της Καρδίτσας. Άλλωστε το ίδιο το όνομά τους προδίδει το χάρισμά τους. Η λέξη «Ταλιαδούρος» έχει τις ρίζες της στη βενετσιάνικη/ιταλική λέξη «tagliadore» (από το ρήμα tagliare = κόβω/σκαλίζω), που σημαίνει ξυλογλύπτης ή τορνευτής.

Ο Σπύρος ήταν ο γενάρχης, ο Αθανάσιος ο σέντερ φορ της οικογένειας και ο Σπύρος ο νεότερος, αυτός που έκλεισε το κύκλο. Στη θέση του πατρικού τους στο κέντρο της πόλης, έκτισαν το εμβληματικό εμπορικό κέντρο όπου κυριαρχεί η «Στοά». Στους ορόφους, δικηγόροι, γιατροί και συμβολαιογράφοι διατηρούν τα γραφεία τους. Για τους Ταλιαδούρους η κατασκευή αυτού του κτηρίου ήταν ζήτημα δημόσιας εικόνας, απόδειξη της κοινωνικής τους επιρροής.

Την ιδέα και την απόφαση την πήρε ο Αθανάσιος (1919-1999). Αυτός πραγματοποίησε το όνειρο. Και όλα αυτά από του μισθό του Βουλευτή. Στην αρχή ήταν η ΕΡΕ, μετά η Νέα Δημοκρατία. Δίπλα στον Καραμανλή τον Κωνσταντίνο έκτισε το πολιτικό του μπόι. Καρδίτσα μετά τον πόλεμο και τον Εμφύλιο, σε καθεστώς ανοικοδόμησης. Όλα είναι δυνατά για τους νικητές. Όλα είναι αδύνατα για τους ηττημένους. Οι μεν με μισθό… βουλευτή έκτισαν Εμπορικά Κέντρα. Οι δε «έκτιζαν Παρθενώνες» στη Μακρόνησο κατά τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Ταλιαδούροι, οι «τορνευτές» της τοπικής εξουσίας στον Κάμπο.

Για να δούμε λίγο το γενεαλογικό δένδρο:

Σπυρίδων Ταλιαδούρος: Ο γενάρχης της πολιτικής παράδοσης της οικογένειας, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής και υπουργός.

Αθανάσιος Ταλιαδούρος (1919–1999): Γιος του Σπυρίδωνος. Σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Καρδίτσας το 1946 και επανεξελέγη με την ΕΡΕ και τη Νέα Δημοκρατία.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων:

Υπουργός Παιδείας

Υπουργός Γεωργίας

Υφυπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1987)

Σπύρος Ταλιαδούρος (γενν. 1956): Γιος του Αθανασίου. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College του Λονδίνου και Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου. Εξελέγη βουλευτής Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία σε 9 εκλογικές αναμετρήσεις (1989–2014).

Διετέλεσε:

Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004–2009) με αρμοδιότητα την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2012)

Στο Πόθεν Έσχες του Σπύρου Ταλιαδούρου, του πολιτικού και φυσικού κληρονόμου του Αθανασίου διαβάζουμε πώς είναι ιδιοκτήτης 34 ακινήτων με ετήσιο εισόδημα το 2014 335.000 ευρώ και κάτι ψιλά. Καθόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα για ένα βουλευτή ελληνικής περιφέρειας.

Ο Σπύρος δεν επέμενε στην πολιτική καριέρα. Γιατί να το κάνει άλλωστε. Με τον μισθό του… βουλευτή, ο πατέρας του και αυτός κατάφεραν να «τορνεύσουν» την Καρδίτσα. Νόμιμα, απολύτως νόμιμα. Βλέπετε η νομιμότητα στα καθ΄ ημάς Βαλκάνια είναι έννοια σχετική, ευλύγιστη και ελαστική. Σαν την πλαστελίνη ένα πράγμα.

Θα θυμάστε πώς η χώρα κήρυξε πτώχευση, πώς υπέγραψε μνημόνια, πώς χάθηκε τον ένα τρίτο του συνολικού εθνικού πλούτου, σαν να είμαστε σε πόλεμο δηλαδή, πώς οι συντάξεις χάθηκαν και πώς τα μεροκάματα συμπιέστηκαν τόσο πολύ που πλέον είναι αθώρητα.

Θα μάθατε επίσης πώς το 5% των Ελλήνων έγινε πλουσιότερο με την κρίση, ενώ το 95% έγινε φτωχότερο. Οι «τορνευτές» ανήκαν στο 5% με μισθό… βουλευτή. Δείτε λοιπόν σε βίντεο το εμπορικό κέντρο «Στοά», στο κέντρο της Καρδίτσας, που κτίστηκε με τους μισθούς βουλευτή των Ταλιαδούρων, αγαπημένων παιδιών της ιστορικής Λαϊκής Δεξιάς. Είπαμε tagliare σημαίνει κόβω, σκαλίζω, τορνεύω.