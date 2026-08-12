Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος, ενεργοποιώντας το σύστημα εκτίναξης, και επέζησε από τη συντριβή. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό προσωπικό.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το F-16 φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν τύπου F-16 και γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το F-16 συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ ο πιλότος «σώθηκε αφού εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος». Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.