Η Ρωσία θα προχωρήσει σε ανάλογη αντίδραση εάν δυτικές χώρες επιχειρήσουν να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία, προειδοποίησε την Τετάρτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Σαχαλίνη, όπου παρακολουθεί στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένες χώρες επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών πλοίων και ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε κατάσχεση θα αντιμετωπιστεί με αντίστοιχα μέτρα. Όπως ανέφερε, η ρωσική απάντηση δεν θα περιοριστεί στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε, ακόμη και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Πειρατεία και ληστεία» οι κατασχέσεις

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών πλοίων από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πειρατεία και ληστεία», σε μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση απέναντι στις δυτικές χώρες.

Αιχμές κατά της Ιαπωνίας

Αναφερόμενος στην Ιαπωνία, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το Τόκιο επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή την κατάσταση στην Ουκρανία, χωρίς, όπως υποστήριξε, να εξετάσει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα δεν απειλεί την Ιαπωνία και δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον της. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το Τόκιο διατηρεί εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ρωσίας, παραπέμποντας στη διαμάχη για τα Κουρίλα Νησιά.

Κριτική στο ΝΑΤΟ

Ο Πούτιν κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της έντασης στην Αρκτική.

Στο επίκεντρο οι στρατιωτικές ασκήσεις

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού είναι απαραίτητες για την προστασία των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σχέδια για ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων στην περιοχή αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, ενώ προειδοποίησε ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται τόσο στον Ασίας-Ειρηνικό όσο και στη γειτονική Αρκτική.