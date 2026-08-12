Την τελευταία της πνοή άφησε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, η άτυχη μητέρα, η οποία νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το βαρύ όχημα διέσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Τρίπολη, στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια.

Στο σημείο προκλήθηκε αμέσως μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ κατέφθασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες, η μητέρα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: korinthostv